１１日、北京に到着したレビ首相（右）。（北京＝新華社記者／梁旭）【新華社北京10月11日】モザンビークのレビ首相は11日、世界女性サミットに出席するため、中国北京に到着した。１１日、北京に到着したレビ首相（前列中央）。（北京＝新華社記者／鄒競一）