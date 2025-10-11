１１日、北京に到着したバートン大統領（右）。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京10月11日】ドミニカのバートン大統領は11日、世界女性サミットに出席するため、中国北京に到着した。１１日、北京に到着したバートン大統領（中央）。（北京＝新華社記者／張玉薇）