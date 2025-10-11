タレントの井森美幸（56）が11日、日本テレビ系「日テレ系クイズフェスティバル2025秋〜豪華芸能人が平成の名物クイズに挑戦SP〜」（後7・00）に出演。早押しクイズでの衝撃回答でスタジオを笑わせた。伝説のクイズ番組「マジカル頭脳パワー!!」「謎解きバトルTORE!」「クイズ世界はSHOWbyショーバイ!!」から生まれた名物クイズに臨み、井森は早押しクイズ「マジカルシャウト」に登場。俳優の間宮祥太朗、女優の桜田ひよ