大阪・関西万博の閉幕日に公表される「大阪・関西万博宣言」の内容が明らかになった。外交やビジネスなど様々な分野での交流が促進され、万博が「相互理解と対話を促す重要な公共財」であることを示したと指摘し、「次の時代に向けた弾みになった」としている。読売新聞が入手した宣言文によると、「分断という言葉がより強く語られ始めている中、様々な文化が一つの場に集いつながるリアルなイベントとして多くの人々を魅了し