横浜FCが11日にクラブ公式X(旧ツイッター/@yokohama_fc)を更新し、DF福森晃斗になりすましたインスタグラムのアカウントが確認されたと報告した。クラブは「なりすましアカウントは、金銭の要求や個人情報の聞き出しといった被害につながる可能性があります」と注意喚起。福森の正しいアカウントは「fukumop5」(愛犬アカウント)であることも伝えている。横浜FCは「皆さまにおかれましては、フォローしない、返信やDMは送らな