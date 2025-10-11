お笑いトリオ「や団」が11日、TBS系「キングオブコント2025」（土曜後6時30分）に生出演。ファイナルステージでのアクシデントを告白した。決勝のファーストステージ2位でファイナルステージに進出した「や団」。ファイナルでのコント後、中嶋享だけが驚いた表情で浜田雅功らが待つステージに登場した。その理由について「あの…コイツ…本気でぶん殴ってきました」と、コント中にロングサイズ伊藤が中嶋を殴るフリの場面が