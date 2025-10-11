2025年のノーベル平和賞の受賞者はベネズエラの野党指導者であるマリア・コリナ・マチャド氏に決まりました。ベネズエラでは独裁体制が敷かれており、ノーベル賞の選考委員会はマチャド氏の「ベネズエラ国民の民主的権利を促進するためのたゆまぬ努力」と「独裁政権から民主主義への公正かつ平和的な移行を目指す闘い」を評価しています。Maria Corina Machado - Facts - 2025 - NobelPrize.orghttps://www.nobelprize.org/prizes/