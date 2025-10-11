コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。１０組によるファーストステージでは、５人の審査員の評価が大きく分かれた。最も点数を高くつけたのは秋山竜次（ロバート）で、平均９２・７点。２位通過のや団に９７点をつけた他、ファーストラウンドで敗退したしず