皆さんは頭髪ケア、やっていますか？ メンズもスキンケアが当たり前の世の中になってきましたが、ヘアや頭皮に関してはまだまだ発展途上な印象です。しかし、ヘアが汗や脂でギトギトだったり頭皮が乾燥してしまっていたりすると途端に老けて見える原因になりかねません。いつまでも若々しく健康的に見せるには頭髪ケアは必須なのです。 ▲バルクオム「THE SCALP BRUSH」（2200円）今回ご紹介するのはメンズのスキンケアに特化した