グラビアアイドルでタレントの豊田ルナ（23）が、8日に発売された「週刊少年マガジン」に登場。地元・広島で撮影した、笑顔あふれる王道グラビアを披露した 【写真】これぞ王道！笑顔はじける大胆ショットを披露した豊田ルナ 「ミスマガジン2019」でグランプリを受賞し、最近ではグラビアだけでなく、ドラマ出演やアイドル活動もこなしている、”るんちゃん”こと豊田ルナ。誌面では海辺で撮影した近距離からの笑顔全開な