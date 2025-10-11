「母親になって後悔してる」【写真】書籍『母親になって後悔してる』の著者であるNHKの記者とディレクターそんな刺激的なワードで、自分の子育ての苦悩をSNSなどで発信する人が増えている。「後悔するほどに、何が母親たちを苦しめているのか」リアルな声を聞きたくて独自取材を行った。短期集中連載産んだこと、後悔してる短期集中連載の2回目は、夫の海外赴任で自分のキャリアを中断し、専業主婦になったマミさん（37）の