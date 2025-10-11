バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は11日、宇都宮市の日環アリーナ栃木などで12試合が行われ、宇都宮は島根に101―81で大勝し、開幕3連勝とした。千葉Jは仙台に99―78で、SR渋谷は三遠に83―73で勝ち、ともに3戦負けなし。長崎は佐賀を85―73で下して3勝1敗とした。琉球はA東京を83―68で退け、今季初勝利（2敗）を挙げた。初昇格のA千葉は越谷に77―63で快勝し、2勝1敗。