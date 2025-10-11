にぎわい創出をねらいとしたグルメイベントが11日、JR清水駅東口で開かれました。「よつかどグルメストリート」と銘打ったこのグルメイベント、地区の有志が企画したもので、2024年に続き2回目となります。会場のJR清水駅東口イベント広場には、飲食ブースやキッチンカーなど30店ほどが並び、グルメファンや家族連れなどが訪れ、ステージでは、ご当地アイドルグループが登場し会場を盛り上げました