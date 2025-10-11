2025Ç¯9·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢Âç¹¥É¾¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤²¤§¤à¤ÎÆâÍÆ¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© ¤½¤·¤Æº´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä°ÕÌ£¿¼¤Ê¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿°Õ¿Þ¤È¤Ï¡© ¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÅ°Äì²òË¶¤·¤Þ¤¹¡ª¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·