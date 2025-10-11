日本代表は11日、キリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦に向けて調整を行った。左足首の状態に不安を抱える久保建英は、10月の活動では初めてスパイクを履いてピッチへ。全体練習の後半は松本良一コーチと個別で調整し、得意のドリブルからシュートまで至る動きを入念に確認していた。11日の練習を終え、久保は「やれることはやれているので、久々に合流できて良かったなと思います」とコメント。3日後のブラジル戦の出場