■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権大会東京予選 決勝十文字 2−1 修徳（11日、駒澤オリンピック公園補助競技場）全日本高校女子サッカー選手権東京予選の決勝が行われ、十文字が2−1で修徳を下し3大会ぶりの優勝を飾った。十文字は今大会、ベストエイトからの登場。攻撃力が爆発し晴海総合に16−0で圧勝すると、準決勝でも東大和を3−0で下し、無失点での決勝進出を決めた。修徳もベストエイトから登場し杉並総合を1−0