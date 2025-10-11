歌手の吉幾三や坂本冬美らのコンサートを手掛けるイベント企画会社「世界芸能株式会社」（仙台市青葉区）が１１日までに公式サイトを更新し、自己破産を行うことを発表した。代表取締役の郄橋重一郎氏のコメントを掲載。「世界芸能株式会社は、多額の借金を抱え、返済の目途が立たない状態となり、自己破産を行うまでになってしまいました」と報告。「その結果、多くの方々にご迷惑をかけることになってしまったこと、