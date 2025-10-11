日本ハムの元エース・岩本勉氏（54）がYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。CSファーストステージ初戦で日本ハムが見せた抑えの形を絶賛した。伊藤大海の力投はもちろんだが、8回を3者凡退で締めた田中正義、そして9回を3人で締めた斎藤友貴哉のリレーに拍手を送った。「斎藤友貴哉は今日は打たれる気がしなかった。本当に強いクローザーに映りました」と、新守護神を称えた。岩本氏は昨年末に新庄監督が「抑えは斎藤友貴