水難事故で救助活動にあたるライフセーバーが技術などを競う全国大会が11日、神奈川県で開催されました。11日、藤沢市の海岸で開かれたのは、「全日本ライフセービング選手権大会」です。小雨が降る中、大会には全国からおよそ660人のライフセーバーが参加。溺れた人を救助するという想定で、どれだけ早く沖合から砂浜まで泳げるかなどの種目でタイムや技術を競いました。この大会はライフセーバーの技術向上などを目的に、海水浴