12日（日）の天気関東は天気が回復し、気温が大幅に上がるでしょう。東北はまとまった雨となりそうです。●西日本・沖縄九州、中国、四国は日中晴れ間があるでしょう。近畿は雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨の可能性があります。真夏日になるところが多く、熊本33℃、広島、宮崎などで32℃の予想です。●東日本新潟は断続的に雨が降るでしょう。関東や東海は雲多めながら晴れ間の出る時間もありそうです。11日（土）より気温が大