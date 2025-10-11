花王のスキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」から、待望の新美容液「【薬用】角層トーニングセラム」が10月18日（土）に登場します。肌印象を左右する3大要因※1に総合アプローチするこの美容液は、角層細胞までうるおいを届け、透明感あふれる肌へ導くアイテム。新CMにはブランドパーソンの高橋文哉さんが出演し、琥珀色の美容液と共に“渾身の一滴”を体現。美しく輝く肌の秘密をぜひチェッ