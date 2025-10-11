◆九州地区高校野球福岡大会準決勝福岡大大濠4―0久留米商（11日、福岡・久留米市野球場）福岡大大濠は下手投げのエース波多江遼音（2年）が久留米商を1安打完封して快勝し、2季連続28度目の九州大会出場を決めた。今の高校野球では珍しくなったアンダースローの右腕が相手打線を幻惑した。一度沈み込む低い姿勢から浮き上がる軌道で投げ込み、6回2死まで無安打投球。そこから唯一の安打となる当たり損ねの二塁内野