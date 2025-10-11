阪神の岡田彰布オーナー付顧問（67）が、11日に放送された読売テレビの阪神CS直前生放送「岡田彰布×赤星憲広日本一へのカウントダウンSP」に出演。2年ぶりリーグ優勝に輝いた阪神について言及した。15日からはクライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージが始まる。短期決戦では捕手の役割も大きく、赤星憲広氏とCSでの役割について論評。赤星氏が捕手・坂本について「ゲームの中で打者の調子を見極めながら、リード