前の話を読む。義父から「孫を産めない嫁は欠陥品」と言われてもかばわず、義父に同意する夫に妻は失望し…。■夫が私と結婚した理由は？■義母の言葉に返す言葉がない■だ…大丈夫？■義母が倒れた！■誰か助けて！義父と夫の言動を振り返りながら、妻は夫が自分を結婚相手として選んだ理由を考えていました。夫にとって自分は愛した人ではなく、ただの人生のコマにすぎなかったのではないか――そう思い始めていたのです。そのと