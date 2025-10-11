甘いだしがじゅわ！ なすと油揚げの煮浸し なすの煮浸しといえば、だしのうま味がしみた定番おかず。今回は、いつもの煮浸しとはひと味違う「なすと油揚げの煮浸し」のレシピをご紹介します。たっぷりの甘めのだしで、なすと油揚げをじゅんわりとろとろに煮るのがポイント。だしはめんつゆ・本みりん・砂糖だけで簡単に作れます。ほんのり甘く、やさしい味わいに仕上がるので、ごはんのおかずにはもちろん、うどんの具にしても絶