【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）【映像】速すぎる…驚愕の「10秒カウンター」ブラジル代表が守備から攻撃へと鋭く切り替え、最後はFWヴィニシウス・ジュニオールが50m独走してフィニッシュ。衝撃の10秒カウンターがファンを驚愕させている。ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。18歳の新星・エステバンのゴールを皮切りに圧巻