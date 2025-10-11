公明党が１０日、２６年続いた自民党との連立から離脱することを高市早苗総裁に通告した。午後の党首会談後、公明・斉藤鉄夫代表は、懸念案件の「政治とカネの問題」で要求していた企業献金の規制強化について、高市自民からの回答が不十分だったと説明。裏金問題は解決済みとする姿勢も批判した。これに直後に会見した高市氏は抗議。前回７日の面会時に、公明側から「９日に地方の声を聞く」との説明があり、今回の会談は「