「ルーキーシリーズ第１８戦」（１１日、まるがめ）藤原仙二（２１）＝滋賀・１３０期・Ａ２＝が鮮やかなまくり差しを放って初日１勝をつかんだ。前半５Ｒは４着とし、迎えた３枠の後半１１Ｒ。スリットからは１、２号艇とほぼ同体だったが、完璧なタイミングで１Ｍを一刀両断。師匠の丸野一樹（滋賀）をほうふつとさせるスピード旋回で艇間を突き破った。「後半の方が明らかに良かった。乗り心地もそうだし、出足も」と押