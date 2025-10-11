恋の終わりを描く切ない群像ラブストーリー「すべての恋が終わるとしても」（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜夜10:15）が10月12日（日）からスタート。高校の同級生で卒業式の日に付き合い始めた由宇（葵わかな）と真央（神尾楓珠）は、大学進学を機に遠距離になり、次第にすれ違っていく……。変わりゆく環境で生きる2人を中心に、男女8人の人間関係が丁寧に描かれる。 今回は、主人公の羽沢由宇を演じる