●名物コーナー第11弾！初心者ディレクター限定・長距離バス一期一会の旅笑ってコラえて！のディレクターに課せられた＜宿命＞…。それは！『バスターミナルで面白そうな人を見つけ、一緒に旅をしてくる』こと。第11回目となる今回、福岡・西鉄天神高速バスターミナルを訪れたのは…バラエティーの神に導かれる名を持ち、泣き虫の先輩たちとは対極の鬼のプラス思考の片岡明日香(あすか)ディレクター。ベース一本で世界をわたり歩く