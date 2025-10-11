2026年1月9日（金）から3月31日（火）まで、『新富良野プリンスホテル』にて、コンセプトルームやオリジナル鍋セットなどシマエナガを存分に楽しめる『雪の妖精「シマエナガ」と過ごす、とことん！シマエナガ旅』が登場。それに伴い、2025年10月6日（月）から予約の受付が開始されました。 画像：株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド その愛くるしい姿から雪の妖精と呼ばれ人気を集める野鳥シマエナガ。そ