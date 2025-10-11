日本ハム・宮西尚生投手（４０）は２―０で完封勝利をおさめた１１日の「パーソルクライマックスパ」ファーストステージ・オリックス戦（エスコン）終了後、報道陣の取材に応じた。新庄監督はこの日の試合後、開口一番に「今日は宮西スペシャル…。宮西スペシャルウルトラダイナミック総合コーチが継投してくれて。見事でしたね。はい、勉強になりました」とベテランに賛辞を送っていた。この日、チームは先発・伊藤から