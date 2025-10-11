【モデルプレス＝2025/10/11】元櫻坂46の小林由依が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】小林由依、ウェービーヘア×秋っぽスタイルが可愛い◆小林由依、ウェービーヘア披露小林は秋らしいチェック柄のシャツを腰に巻いたスタイルで登場。トップではウェービーヘアを無造作にかきあげ、いたずらっぽく笑った