日本代表は１１日、千葉県内でブラジル戦（１４日・味スタ）に向けたトレーニングを開始した。１０日のパラグアイ戦では終了間際にＦＷ上田綺世のゴールで追いつき、２―２の引き分け。しかし第２次森保ジャパンでは初の３試合連続勝利なし（１分け２敗）と、結果が出ていない。そんな状況で迎えるブラジル戦に向け、ＤＦ渡辺剛＝フェイエノールト＝は、戦い方は森保一監督をはじめとしたスタッフ陣が決めることを前提としながら