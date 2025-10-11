伊藤園とタリーズコーヒージャパンは、コーヒーの魅力を発信するイベント「『エキナカコーヒーフェスタ』 in TOKYO STATION」を「国際コーヒーの日」である10月1日から3日までJR東京駅地下1階イベントスペース「スクエアゼロ」で開催した。昨年に続き2回目となる今回は、「COFFEE LOVER’S（コーヒーを愛する人々）」をテーマに掲げ、1日限りだった開催期間を3日間に延長した。10月1日に行われた先行体験会で、伊藤園の相澤