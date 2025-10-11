¥­¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï10·î2Æü11»þ¡¢ËÜ¼Ò¥Ó¥ëÁ°¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç14²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¹±Îã¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹©¾ìÄ¾Á÷¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥»¡¼¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ìÄ¾Á÷¤Î¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É¡×560¥»¥Ã¥È¡Ê1¥»¥Ã¥È¡§100g¡ß4ÂÞ¡Ë¤òÈ¯Çä³«»Ï¸å30Ê¬°ÊÆâ¤Ë´°Çä¤·¤¿¡£Æ±¥»¡¼¥ë¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤Î·¼È¯¤ÈÈïºÒÃÏÉü¶½»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¹ØÆþ¼Ô