Netflixの恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』で人気を集めた中西瞬が、“Shun Nakanishi”としての3rdシングル「Bug in my mind」を10日にデジタルリリースした。恋と孤独のあいだに生まれる“心のバグ”をテーマにした1曲となっている。【動画】Shun Nakanishi「是非、聞いてください」ビデオコメント同曲は、恋することで生まれる不安や猜疑心（さいぎしん）、そして傷つくことへの恐れを描いた内容。心の中で渦巻くノ