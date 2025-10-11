コント日本一を決めるＴＢＳ系「キングオブコント２０２５」（午後６時３０分）が１１日、放送された。史上最多のエントリーとなった３４４９組から決勝に勝ち上がった１０組が第１８代キングの座を争った。１０組の最後に登場したのはベルナルド（マセキ芸能社）。カメラの悪魔に小道具を使って扮したネタで会場を笑わせた。採点は４４５点と最下位。得点が出ると「うわー」と２人は声をあげた。ネットでは「仕込み刀！？」