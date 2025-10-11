女優・宮沢りえと、夫で俳優の元Ｖ６・森田剛の夫婦ショットが披露された。俳優・窪塚洋介のインスタグラムのストーリーズに登場した。宮沢と森田が所属する事務所「ＭＯＳＳ」によるデザインスタジオ「ＭＯＳＳＳＴＵＤＩＯ」が、１１日から初のポップアップストアを出店しており、窪塚が訪れた。３人で記念撮影し、窪塚は「素敵なご夫婦」とほっこり。「１５年ぶりに剛くんに会えた」と、森田とは久しぶりの対面だったと