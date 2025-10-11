日本代表は１１日、パラグアイ戦（２△２）から一夜明け、千葉市内でブラジル戦（１４日・味スタ）に向けたトレーニングを行った。パラグアイ戦に先発した選手は室内で軽めの調整となり、ブラジル戦出場を目指す選手がミニゲームなどで精力的に汗を流した。＊＊＊メキシコと引き分け、米国に敗れた９月の米国遠征に続き、パラグアイ戦も２―２のドロー。ＦＷ上田綺世のゴールで何とか引き分けに持ち込んだ、Ｗ杯出場決