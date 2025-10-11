“コント芸日本一”を決めるTBS系『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（後6：30）が、11日に放送。ファイナルステージに進出する3組が決定した。【写真】『キングオブコント』歴代優勝者一覧トップバッターとして登場したロングコートダディが474点、2番手で登場したや団が473点、5番手で登場したレインボーが464点で進出を果たした。2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代