◇MLB マリナーズ3×-2タイガース（日本時間11日、T-モバイル・パーク）マリナーズがタイガースとの延長15回の激闘を制して、リーグ優勝決定シリーズ進出。ダン・ウィルソン監督が4時間58分の激闘を振り返りました。マリナーズは1点ビハインドで迎えた7回、四球とヒットで2アウト1、2塁のチャンスを作ると、代打のレオナルド・リバス選手が同点タイムリー。その後は両チーム投手陣が奮闘をみせ、2-2のまま迎えた延長15回、1アウト