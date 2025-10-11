コント日本一を決める、求人ボックスpresents「キングオブコント2025」が11日、TBSで全国生放送された。審査員の評価がネット上で話題となっている。審査員は東京03飯塚悟志（52）を筆頭にバイきんぐ小峠英二、ロバート秋山竜次、かまいたち山内健司、シソンヌじろうの5人が務めた。中でも、東京03の飯塚は自身の感想をしっかり語り、点数にも反映させていた。飯塚は2番目に登場したや団に対し93点をつけた。「設定は本当に面白か