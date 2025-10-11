日本ハム・伊藤大海投手（２８）が１１日に「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」・ファーストステージのオリックス戦（エスコン）に先発し、７回１１５球を投げて４安打無失点と好投。チームに先勝をもたらした。エースとしての意地を見せた。初回に左翼・野村の失策が絡んで二塁まで走者を進められるも、後続を打ち取りピンチを切り抜けた。２回に万波の先制打で１点の援護をもらうと、その直後は３奪三振と快