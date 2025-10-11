10月11日に行われたWIN5は291票的中で、114万380円の払戻しとなった。東京競馬場で行われた2歳重賞、サウジアラビアロイヤルカップは、2番人気のエコロアルバの鮮やかな差し切りが決まった。【サウジアラビアRC】エコロアルバがゴボウ抜き！デビュー2連勝で重賞初制覇291票的中1レース目東京9R陣馬特別ダノンホイットニー単勝2番人気2レース目京都10R宇治川特別ミストレス単勝5番人気3レース目東京10R東村山特別シャンパン