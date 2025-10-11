10月11日、京都競馬場で行われた第7Rで、アラベラが1着となり、上村洋行調教師（栗東）はJRA通算200勝を達成した。「これからも頑張りたい」上村洋行調教師は、「開業してからこれまで、沢山の牧場スタッフや関係者の皆様の応援があって、もちろん厩舎スタッフの頑張りもあり、200勝を達成することができました。これからも頑張っていきたいと思います。厩舎には沢山の馬がいますが、全ての馬をファンの皆様が応援してくださる