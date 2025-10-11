10月13日（祝月）に盛岡競馬場で行われる、南部杯（Jpn1・3歳上・ダ1600m）の枠順は下記の通り。この時期恒例の交流G1南部杯。JRAからは7頭、ダートのトップホースが集結する。JBC、暮れのG1などへも続いていく重要な交流G1。安定感抜群のサンライズジパング、経験豊富なウィルソンテソーロ、初ダートのシックスペンス、海外を転戦していたリメイク、交流3連勝中のシャマルなど豪華メンバー。地方からもイグナイター、南関三冠馬