10月13日（月祝）18時15分、盛岡競馬場で行われる「第38回マイルチャンピオンシップ南部杯（Jpn1・ダ1600m）」は、秋のダート戦線を代表する一戦。1988年に創設された南部杯は、当初「北日本マイルチャンピオンシップ」として実施され、1995年にJRA・全国交流競走へ格上げ。現在は“ダートマイル最強決定戦”として確固たる地位を築いている。昨年はレモンポップが逃げ切りを決め、史上8頭目の2連覇を達成した。今年は地方勢の