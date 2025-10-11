１１日、朴泰成氏（右）と握手を交わす李強氏。（平壌＝新華社記者／黄敬文）【新華社平壌10月11日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は11日午前、朝鮮・平壌の万寿台議事堂で、朴泰成（パク・テソン）朝鮮労働党中央政治局常務委員・首相と会談した。１１日、平壌の万寿台議事堂で行われた会談の様子。（平壌＝新華社記者／丁海濤）