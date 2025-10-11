皆さんは、パートナーに離婚を考えたことはありますか？夫婦になっても、他人同士であることは変わらず、性格が合わない部分も一緒にいれば出てきますよね。また、子どもができれば相手の生活力など、気になる部分も増えていくと思います。この記事では、投稿者さんが夫と離婚をするべきか悩む投稿をご紹介します。欠点だらけの夫でも、家族になったからには良い思い出もありますよね。悩ましい状況に皆さんならどう答